Sentite Di Maria: “Mi piacerebbe tornare in Argentina”

L’esterno offensivo argentino della Juventus Angel Di Maria ai microfoni di Tyc Sports ha parlato del suo futuro.

Mercato Juve, parla Di Maria

“Mi piacerebbe tornare al Rosario Central, questo accade ogni anno. L’illusione di tornare c’è e la voglia pure. Per adesso sono nel club più importante d’Italia, penso solo a questo. Nazionale? Tanti mi hanno riempito la testa per farmi andare avanti, dicendomi come avrei potuto lasciare la Nazionale, che è una delle le cose che si amano di più. Ho cominciato a pensare un po’ e dopo che si è vinto era ovvio che volevo essere un po’ di più, per tutto ciò che si sta vivendo ora”