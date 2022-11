Juve su Maehle, l’Atalanta lo cede: i dettagli

Alla Juventus si cerca un rinforzo sulla fascia destra già a gennaio, e in cima al foglio spicca il nome di Joakim Maehle, 25enne dell’Atalanta. Ne parla Tuttosport.

Juve su Maehle

Incontra il gradimento di Allegri, non si limita alla capacità di giocare tanto terzino in una linea a quattro quanto esterno a tutta fascia, ma che tracima nella preziosa dote di poter essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Il club orobico non pare intenzionato a innalzare barricate per trattenerlo, il suo nome è emerso nel corso di una delle frequenti chiacchierate tra le due società. Base di partenza dei ragionamenti un prestito con diritto di riscatto a una cifra intorno ai 15 milioni.