Mercato Juve, McKennie in Premier? Contatti avviati

Dopo gli interessamenti dell’Aston Villa a inizio mercato, adesso è il Leeds ad aver avuto i primi contatti per il Weston McKennie con la Juventus. Ne parla il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.

Mercato Juve, piace McKennie

Il Leeds ci prova per Weston McKennie. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti e adesso si continuerà a dialogare per trovare un punto d’incontro. Il club inglese ha infatti una proprietà statunitense e un allenatore – Jesse Marsch – statunitense proprio come l’attuale centrocampista della Juventus.