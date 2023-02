Un anno e mezzo fa Davide Frattesi fece gol all’Allianz Stadium e festeggiò la vittoria del suo piccolo Sassuolo contro la grande Juventus. Ora può arrivare in bianconero, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, novità clamorose su Frattesi

Il suo nome è in cima alla lista dello shopping della nuova dirigenza per il mercato di giugno. La dirigenza ha gettato le basi. Muovendosi sia con il Sassuolo sia con l’agente del giocatore. Niente di ufficiale, semplicemente una doppia presa di contatto per sondare la disponibilità del ragazzo e per avanzare la propria candidatura con gli emiliani. Frattesi ha aperto a un trasferimento a Torino: direbbe sì anche senza coppe.