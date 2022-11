Mercato Juventus, novità su Milik: i dettagli

Non una rivoluzione, l’idea che ha in testa la Juventus per progettare i prossimi anni. Bensì una evoluzione, come racconta Tuttosport. Si parte da Arek Milik.

Mercato Juventus, novità su Milik

L’uomo mercato, il ds Cherubini, si è confrontato con i suoi più stretti collaboratori per una prima riunione operativa, preludio al summit che coinvolgerà anche Allegri nei primi giorni della prossima settimana per delineare strategie e mosse operative. Per Milik è solo una questione formale: l’intenzione del club è di esercitare il riscatto dal Marsiglia, considerando per di più la cifra contenuta (7 milioni per un attaccante di esperienza internazionale): ma sarà un altro elemento prezioso per i prossimi anni.