Agnelli: “Ho detto una cosa ai giocatori Juve”

Le parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso dell’evento, dal titolo “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?”, organizzato dal club bianconero all’Allianz Stadium.

Agnelli conferenza stampa

“Non stiamo innovando ma copiando quello che gli altri fanno bene, in Spagna le seconde squadre ci sono da 60 anni. Si danno giocatori alle nazionali, diventano asset importanti per i club. Parliamo di Miretti e Fagioli, ma secondo me ha più senso parlare dei 7-8 giocatori stabilmente con la Nazionale Under 20. Il primo anno fu stranissimo, i giocatori non capivano cosa fosse e vivevano in un clima di ostilità. Io parlai a loro e gli dissi che loro erano Juventus. Questo è un pezzetto del percorso di crescita per diventare calciatori”