La Juventus guarda al grande obiettivo dell’estate per il centrocampo: Sergej Milinkovic-Savic. Lo insegue da tempo e ad agosto ci era andato davvero a un passo, ne parla Tuttosport.

Accordo Juve-Milinkovic Savic, le cifre

I contatti con l’agente del serbo sono costanti, il canale può nuovamente sbloccarsi. In caso di mancato rinnovo, la strategia è fare leva sulla necessità di Lotito di vendere per evitare la beffa a parametro zero nel 2024. L’intesa tra Kezman , il manager del serbo, e la dirigenza della Juventus è quasi una formalità: quadriennale al massimo salariale possibile (5 milioni più bonus per sfiorare i 7 netti a stagione).