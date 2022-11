Mercato Juve, la lista degli obiettivi di Cherubini

A gennaio il ds della Juventus Federico Cherubini vuole rinforzare la fascia destra, dove Cuadrado ha dovuto fare gli straordinari. Necessario reperire un’alternativa al colombiano, scrive Tuttosport.

Mercato Juve, la lista di Cherubini

Detto prima dell’ipotesi Holm, il nome più caldo in questo momento è quello del danese Joakim Maehle dell’Atalanta: si può già ragionare su un trasferimento a gennaio. Possibile farlo anche con il presidente del Torino Cairo per Singo, che potrebbe però tornare di moda a giugno, quando a Cuadrado (in scadenza) servirà anche un erede. Sono monitorati i giovani Malo Gusto del Lione, Correia del Valencia e Fresneda del Valladolid, mentre a gennaio potrebbe rivelarsi ideale l’occasione Karsdorp della Roma.