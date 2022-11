Juve su Kiwior, ecco la formula per acquistarlo

Kiwior come Kulusevski. Si potrebbe se la Juventus riuscisse a chiudere per il difensore centrale dello Spezia con la stessa formula utilizzata a gennaio 2020 per l’attaccante svedese, all’epoca al Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, pista Kiwior

Acquistandolo e lasciandolo in prestito fino alla fine della stagione alla sua squadra attuale. Una soluzione che potrebbe rivelarsi ideale per battere la concorrenza sul ventiduenne polacco che si sta mettendo in mostra anche al Mondiale. Ideale perché lo Spezia intende realizzare con Kiwior una buona plusvalenza, ma vorrebbe poter continuare a contare su di lui fino a fine stagione.