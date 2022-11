Zaniolo Juve, c’è una voce da confermare

Il ds della Juventus Federico Cherubini e i suoi collaboratori hanno sul taccuino diversi nomi di mercato, tra cui Nicolò Zaniolo della Roma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Zaniolo-Juve le ultime

Non è un mistero che tra la Signora e Nicolò Zaniolo ci sia un certo feeling, sebbene le voci estive non si siano poi tramutate in un trasferimento. Zaniolo, nel frattempo, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2024. La strada, dunque, non è così in salita, se la Juve decidesse di fare sul serio.