Portiere Juve, c’è un nome che piace più di tutti

Gennaio potrebbe trasformarsi anche una finestra di “prenotazioni” per il mercato della Juve, alla ricerca di un portiere come racconta la Gazzetta dello Sport.

Portiere Juve, piace un nome in Serie A

Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024. Dopo il blitz spagnolo per il georgiano Giorgi Mamardashvili (Valencia) e gli appunti su Marco Carnesecchi della Cremonese (cartellino di proprietà dell’Atalanta), la Juventus sta cambiando marcia per Gugliemo Vicario (Empoli). L’obiettivo è quello di prenotarlo a inizio anno per anticipare la concorrenza estiva.