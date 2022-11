Juve, pista Karsdorp? Le ultime notizie

La Juventus potrebbe portare a Torino un altro laterale di grande corsa per garantire ad Allegri un’alternativa a Cuadrado, che a 34 anni non può giocare tutte le partite con standard qualitativi elevati. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve, pista Karsdorp?

I bianconeri potrebbero approfittare della rottura tra la Roma e Rick Karsdorp, 27enne olandese cresciuto nel Feyenoord che poco prima della sosta per il Mondiale è stato praticamente messo alla porta da José Mourinho. La partita a scacchi è appena cominciata: la Juventus non ha fretta e attende le prossime mosse dei giallorossi per capire se potrà trattare direttamente con il suo procuratore o dovrà muoversi con il club.