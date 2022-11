Mercato Juve, summit con Allegri: i nomi sul tavolo

Massimiliano Allegri la prossima settimana sarà a Torino per riunirsi con la dirigenza Juve. Un vertice per programmare un primo punto di mercato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, summit con Allegri

Opzioni percorribili per rinforzare la fascia destra. Da Karsdorp, ai margini della Roma, a Emil Holm dello Spezia. Senza dimenticare Odriozola, ex Fiorentina che può lasciare il Real Madrid anche in prestito e Thomas Meunier del Borussia Dortmund. In lista ci sono anche Correia del Valencia, il 18enne Fresneda del Valladolid ed il rientro anticipato di Andrea Cambiaso dal Bologna.