Mercato Juve-Torino, dopo Bremer altro trasferimento?

Alla Juventus si cerca un rinforzo sulla fascia destra già a gennaio, piace Wilfried Singo del Torino. Ne parla Tuttosport.

Juve su Singo

Viva anche l’opzione Wilfried Singo, ritenuto interessante per carta d’identità e margini di miglioramento, anche se negli ultimi mesi la sua crescita sembra aver subito una battuta d’arresto. Il presidente Cairo non ha remore a cedere al prezzo giusto, come dimostrato dall’operazione Bremer in estate, ma il Torino preferirebbe eventualmente lasciar partire il 21enne ivoriano in estate. Quando sarà a un anno soltanto dalla scadenza e non dovrebbe essere valutato più di 10 milioni.