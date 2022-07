Moggi: “Koulibaly alla Juve? Ecco come la vedo!”

Luciano Moggi è tornato a parlare del mercato della Juventus. L’ex dirigente ha detto: “Koulibaly? Il Napoli tenterà ancora un affondo con il calciatore nella speranza che firmi il contratto, ma la certezza è che se non dovesse firmare sarebbe impossibile pensare che De Laurentiis lo lasci partire a zero l’anno prossimo e la Juventus sarebbe l’alternativa migliore per il senegalese”.

Moggi parla di Koulibaly e della Juve

“No alla Juve per non fare uno sgarbo ai tifosi del Napoli? Queste – dice a RadioBianconera – sono ovviamente supposizioni che possono fare i tifosi, ma la realtà è senza dubbio ben diversa da questa”.

“Bandiere come Francesco Totti o Alessandro Del Piero nel calcio moderno non esistono più, per cui credo che se Kalidou Koulibaly non si accordasse per il prolungamento con il Napoli non avrebbe alcuna remora ad andare alla Juventus”.