Rinnovo Dybala, le conseguenze del suo infortunio

Rinnovo Dybala – Allegri rischia Dybala, che si fa subito male. Questo uno dei fatti salienti di Venezia-Juventus 1-1. In attesa di conoscere con esattezza le condizioni dell’attaccante argentino, c’è da chiedersi: questo ennesimo acciacco inficia in qualche modo le trattative per il rinnovo di contratto?

Rinnovo Dybala, le conseguenze dopo l’infortunio

La risposta la dà Calciomercato.com: “Niente che in ogni caso possa condizionare il rinnovo di contratto, forse solo l’umore di un annuncio che rischia di essere effettuato mentre Dybala è fermo ai box e non a trascinare i suoi in campo”.

“Appena Jorge Antun avrà ultimato le ultime questioni burocratico-amministrative in Argentina allora volerà in Italia, l’attesa infinita per firma e annuncio potrebbe terminare sotto Natale. Nella speranza che questo possa anche spezzare il sortilegio e riproporre un Dybala sempre presente, perché la Juve di lui proprio non sembra poter fare a meno”.

