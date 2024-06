Su Corsport: “Strappo Rabiot, la Juve taglia”. Il francese vuole 8 milioni annui. Giuntoli pronto a salutare lui, Szczesny e Chiesa: il risparmio può finanziare i primi colpi. Il direttore tecnico bianconero sperava di con- vincere Rabiot ad accettare 7 milioni a stagione per tre anni, ma il “Duca ribelle” ne vuole almeno 8 e parla di altre proposte dall’Inghilterra decisamente più remunerative. La Juve, che vuole ridurre il monte stipendi portandolo sotto la soglia dei 100 milioni lordi rispetto 125 attuali, non sembra gradire questo gioco al rialzo e potrebbe anche decidere di abbandonare una volta per tutte il tavolo della trattativa.

fonte: tuttojuve.com