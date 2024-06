Il Bologna alza il muro per Calafiori

Cessione? Un’opzione plausibile, ma solo e soltanto dopo gli Europei. E se Riccardo Calafiori deciderà di andarsene dal Bologna. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al mercato dei rossoblù: il difensore è nel mirino della Juventus e piace chiaramente al nuovo tecnico Thiago Motta che appena un anno fa decise di puntare tutto sull’azzurro. Al momento però non ci sono margini di trattativa anche perché prima si aspetterà l’Europeo con l’Italia per vedere anche quale sarà l’impatto del calciatore.

fonte:tmw