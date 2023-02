L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani, sulle frequenze della Bobo Tv, ha parlato del momento della Juventus e di due bianconeri come Chiesa e Di Maria.

Adani su Chiesa e Di Maria

“Chiesa è certamente mancato, ma non vuole dire che la Juve debba fare certe prestazioni. La rosa è forte anche senza Pogba, che è comunque in ritardo. Di sicuro le assenze di Chiesa e Di Maria hanno dato un po’ fastidio, ma non per il calcio espresso che è molto grave”