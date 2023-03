Allegri svela: “Alex Sandro? Non stava bene, su Chiesa…”

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Intervista Allegri

“Alex Sandro? Non stava bene, ma chi è entrato ha fatto bene. Chiesa? Immaginavamo che la Roma ci avrebbe concesso di più nella ripresa e per questo volevamo far lavorare i due centrocampisti centrali, il gol subito non era nei piani, ma volevamo avere una marcia in più con i cambi. Sull’espulsione di Kean? Prenderà una grossa multa, è una questioni di responsabilità che ognuno di noi ha”

