Allegri a Sky: “Bremer? Quando prendi quel gol lì…”

Dopo la brutta sconfitta subita contro il Napoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky.

Intervista Allegri Sky

Sulla prestazione di Bremer?

“E’ stata una serata storta da parte di tutti, non bisogna deprimersi e nemmeno esaltarsi quando vinciamo. Dispiace perché era una sfida importante, abbiamo tentato di rimetterla in piedi ma poi con quegli errori è difficile e sul 3-1 siamo crollati. Nel primo tempo siamo stati anche in partita, non ci sono state grandi occasioni, ma poi quando prendi quei gol lì che di solito quando difendiamo bene non prendiamo, quindi bisogna lavorare e rialzarsi”