Allegri-Juve, può essere addio? Dipende da una cosa

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando del futuro alla Juve di Max Allegri.

Allegri-Juve, può essere addio?

“La permanenza di Allegri, in tal senso, è legata al futuro societario del club. Bisognerà capire quali saranno i margini di partecipazione alle competizioni europee. Lo stesso vale per Pioli. Il tecnico ha recentemente rinnovato il suo contratto, ed anche in questo caso le difficoltà economiche della società impongono profonde riflessioni prima di intraprendere drastiche decisioni. Tuttavia, la qualificazione in Champions è una necessità indiscutibile del club rossonero, e sarà indispensabile per la conferma dell’allenatore”