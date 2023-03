Pioggia di multe per i club di Serie A dopo le gare del 25° turno di Serie A, tutte derivanti da quanto accaduto in campo nel 25° turno. Tra i club multati anche la Juventus.

Juventus multata, ecco il motivo della decisione

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.