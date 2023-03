Attacco clamoroso a Kean: “Non è un professionista”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle dell’ex calciatore Massimo Brambati. Nel mirino l’attaccante della Juventus Moise Kean.

Attacco clamoroso a Kean

“Visto che ho l’occasione, faccio un tackle alla giustizia sportiva italiana. E’ uno degli organi più scadenti che abbiamo in Italia. Un altro tackle è per Kean. Io gli avrei dato tre giornate. Uno che entra e dopo 40″ va fuori non può essere classificato tra i professionisti. Spero gli diano una lauta multa. E’ un brutto spot di un giovane, che dovrebbe capire che dovrebbe essere un esempio per i ragazzini. E’ un errore gravissimo quello che ha fatto”