Allegri: “Io come Mourinho?”, ecco la risposta

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Spesso sei accomunato a Mourinho, ti ritrovi in questo?

“Se mi accomunano a Mourinho sono molto contento. Lui sta facendo un ottimo lavoro a Roma. Indipendentemente dalla nostra penalizzazione loro stanno lottando per la Champions. Spero di vedere Mourinho in campo. Per me quando un allenatore viene buttato fuori, il weekend dopo dovrebbe essere sempre in panchina, bisognerebbe dare delle multe che così si potrebbe aiutare chi ha bisogno”.