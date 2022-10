Allegri non rischia, la Juve studia una cosa

Max Allegri non rischia la panchina, la società Juventus mantiene il sangue freddo già mostrato dopo la sconfitta contro il Monza. Ne parla Tuttosport.

I dirigenti pesano da una parte i rischi di un cambio (il quarto in quattro anni) e dall’altra i rischi di un eventuale fallimento sportivo senza cambio. Non è detto che quella bilancia penda dalla parte di Max per sempre, nel frattempo però gode della massima fiducia. Quella che lui dovrebbe restituire alla squadra, per spazzare via le insicurezze che offuscano lo spirito Juve.