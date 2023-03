Allegri svela una novità sulla formazione titolare

Intervenuto a JTV, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della sfida contro il Friburgo.

Intervista Allegri

“Sulla formazione? Devo ancora decidere. Abbiamo recuperato all’ultimo e abbiamo a disposizione sia Di Maria che Chiesa. E poi vedrò gli 11 da far scendere in campo. Dobbiamo giocare da squadra una partita da 100 minuti con grande serenità, lucidità, senza mai perdere il controllo della partita. Ambiente caldo? E’ normale che giocano in casa, i tifosi spingeranno. Però l’importante è che facciamo un’ottima partita tecnica”