Allegri: “Ecco come dovrà giocare la Juve”

Intervenuto a JTV, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della sfida contro il Friburgo.

Intervista Allegri

“Giocheranno in casa, saranno spinti dal pubblico, dovranno ribaltare la partita. E’ normale che dovranno scoprirsi un po’ di più. Però credo che il modo di giocare sia sempre lo stesso perché sono una squadra abbastanza metodica che affronta le partite in casa e fuori sempre alla stessa maniera. Come dovrà giocare la Juve? Sapendo che dobbiamo far gol, non possiamo pensare di difendere l’1-0. Abbiamo la possibilità di vincere o pareggiare per passare il turno”