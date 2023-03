Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato a JTV in vista del match di oggi contro il Friburgo.

Intervista Szczesny

“Da dove si riparte? Dall’1-0, non è un risultato perfetto, ma abbiamo un vantaggio. Sappiamo che giocando una partita molto ordinata possiamo passare il turno. Per chiunque gioca contro la Juve è una sfida importante. Loro hanno fatto molto bene in Europa, ma noi siamo qua e vogliamo vincere la competizione”