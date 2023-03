Allegri ammette: “Serve capire come abbiamo preso due gol”

Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV.

Intervista Allegri

“Sono contento della reazione ma bisogna capire come abbiamo preso quei due gol, ci siamo allungati e siamo andati in giro per il campo. Ma sono cose che capitano con un centrocampo fatto di tre ragazzi di cui due del 2001 e uno del 2003 con poca esperienza di poche partite nella Juventus. Non era semplice. Sui giovani? Sono molto contento, questo fa vedere il lavoro che è stato fatto alla Juventus in questi cinque anni con la seconda squadra”