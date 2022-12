Ansia Chiesa, ha lasciato la partitella in anticipo!

Federico Chiesa non vive una gara intera da prima del grave infortunio ai legamenti del ginocchio di gennaio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rientro Chiesa, niente Arsenal

L’amichevole di lusso di sabato in casa dell’Arsenal sembrava potesse diventare l’appuntamento giusto per girare pagina. Invece la presenza dell’azzurro a Londra è in dubbio. Durante l’allenamento di ieri, Federico ha prima subito una botta alla caviglia, gelando i fortunati tifosi sugli spalti, poi ha ripreso la partitella e infine ha lasciato il campo in anticipo a causa di un fastidio all’adduttore. Potrebbe trattarsi di un semplice spavento, ma non si può escludere un guaio muscolare più o meno serio. Nelle prossime ore dovrebbe togliersi il dubbio effettuando degli accertamenti.