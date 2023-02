Beppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale, torna, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, sullo sfogo di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sui successi per 1-0.

Bergomi su Allegri: “Ha sbagliato, non ha avuto rispetto”

“Tra Juve e Nantes ci sono 3-4 categorie a livello di squadra, ma il momento contingente Juve non è facile. Allegri? Tante volte capisco che c’è un rapporto forza differente tra chi è in studio e allenatore, ma quando sei lì devono prevalere educazione e rispetto. È stata fatta domanda normale senza insultare nessuno. Ha sbagliato perché non ha avuto rispetto di chi fa professione diversa dalla sua con lo stesso impegno”