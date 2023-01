Cassano attacca: “La Juve ha fatto schifo”

Antonio Cassano ha criticato duramente la Juventus nel corso della BoboTv, su Twitch. Le sue parole riprese da Tmw.

Cassano contro la Juve

“La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c’è stata un’eccezione. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto 90′ di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrahmani. I cinque gol subiti è la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie”