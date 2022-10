Champions League, annuncio ufficiale Juve

La Juve, tramite il suo sito internet, ha diramato il report dell’allenamento odierno in vista del match di Champions League contro il Benfica.

Champions League, annuncio ufficiale della Juve

“Allenamento domenicale per il gruppo bianconero. Oggi la squadra si è trovata al Training Center per lavorare su esercitazioni tecniche in funzione dello sviluppo dell’azione contro il pressing avversario.

Domani è vigilia di Champions e giorno di partenza: la squadra si ritroverà alle 11.30 per l’allenamento, primi 15 minuti come sempre in diretta su Juventus Tv. Poi nel pomeriggio partenza per Lisbona dove, alle 18.45, è prevista la conferenza stampa dei bianconeri”