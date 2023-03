Quanto aiuto può offrire Allegri? La risposta dell’ex Juve

TuttoJuve ha contattato telefonicamente l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, per parlare del momento in casa Juve e di Allegri.

Intervista Tacchinardi Allegri

Quanto aiuto può offrire Allegri in questa situazione?

“Ma è stato un vincente, lo dico al passato poiché il presente lo devi sempre dimostrare. E’ uno di quelli che ha vinto di più, quindi sa il significato di mentalità vincente. Con la Roma non ho visto questo, per vincere la Coppa Italia e l’Europa League devi maturare in tal senso. L’atteggiamento dell’Olimpico mi ha un po’ sorpreso, la Juve sembrava stesse maturando lentamente e invece continua a fare dei passi indietro. Non ho mai l’impressione che arrivi una schiacciasassi: quando mette la quinta è temibile e forte, quando gioca in terza e rallenta fa un enorme fatica. Non riesco a comprendere il perché non riesca ad essere a livello delle grandi squadre, il Napoli è vero che ha perso con la Lazio ma per batterlo devi sudare”