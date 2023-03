L’allarme: “La Juve se gioca al 60% perde con chiunque”

TuttoJuve ha contattato telefonicamente l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, per parlare del momento in casa Juve e non solo.

Allarme Juve

“Per le avversarie della Juve, la partita di Roma può essere un grande indizio: mi chiudo e poi con i giocatori di gamba riparto per far male. Però anche lì, se la Juve fa la Juve non c’è competizione. La Juve deve aver paura di se stessa, sono d’accordo con Marcello Lippi quando lo affermava. Perché se gioca sottoritmo al 60% delle proprie possibilità, può perdere con chiunque”