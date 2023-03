“Vlahovic soffre da un anno”, la rivelazione su Dusan

TuttoJuve ha contattato telefonicamente l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, per parlare del momento di Vlahovic in casa Juve e non solo.

Intervista Tacchinardi Vlahovic

Questo spiegherebbe anche, secondo te, il perché Vlahovic giochi davvero troppi pochi palloni a partita?

“E’ da un anno che sta soffrendo, perché per le sue caratteristiche è penalizzato dal gioco che propone la Juve. Non è una critica ad Allegri, non voglio che venga letta in questo modo. Si vede lontano un miglio che non sta rendendo per il suo valore, il cambio di maglia non c’entra un bel niente. Se ci sono solo due giocatori lì davanti, è chiaro che quando arriva il pallone combina poco. L’attaccante serbo, di certo, non è quello che punta l’uomo e ti salta; Milik e Kean, in questo, sono più avvantaggiati e sembrano trovarsi meglio. Vlahovic ha bisogno di tanti cross a partita per finalizzare al meglio l’azione, oltre a lui e Rabiot ci vogliono anche altri compagni area di rigore”