“Rabiot a certe cifre non è indispensabile”, scaricato Adrien!

TuttoJuve ha contattato telefonicamente l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, per parlare del momento in casa Juve e di Rabiot.

Intervista Tacchinardi

Rabiot è da rinnovare o meno?

“Bisogna mettersi a tavolino, fare due conti e vedere a quanto ammonta nuovamente la spesa Rabiot. Per me è un buon giocatore, ma a quelle cifre clamorose richieste non è così indispensabile per una squadra. Perché se vuole 10 milioni netti l’anno, allora ci sono altri centrocampisti in grado di ricoprire al meglio il suo ruolo. E’ un giocatore che mi piace, anche se le ultime stagioni non aveva fatto bene, ma non stiamo parlando di Edgar Davids che trascinava la Juve per ottanta partite l’anno”