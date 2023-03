L’ex Juve ammette: “Non c’è più mentalità vincente”

TuttoJuve ha contattato telefonicamente l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, per parlare del momento in casa Juve e non solo.

Intervista Tacchinardi Juve

Credi che la sconfitta di Roma, a quasi 48h di distanza, possa avere dei risvolti negativi sulle prossime partite?

“Contro una Roma senza attaccanti, che ha giocato sulla difensiva, non ho visto una bella Juve. Avrei voluto vedere una squadra più arrembante, non capisco quella mancanza di intensità e di continuità durante il match. Era reduce da un derby giocato molto bene, è un vero peccato. Non c’è, a mio parere, quella mentalità vincente che ti permette di fare la partita su tutti i campi, che solo a volte – e non sempre – è presente e si intravede”