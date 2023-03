Il Chief Financial Officer della Juventus Francesco Calvo è stato intervistato da Dazn prima della sfida dell’Olimpico contro la Roma.

Juventus, Calvo: “Inaccettabile leggere cose sui giornali”

C’è anche la questione degli stipendi arretrati sollevata da lui. Come si può arrivare a una soluzione?

“Io da italiano che ha vissuto tanti anni all’estero sono sempre sorpreso quando leggiamo sui giornali che escono notizie su altri che in teoria dovrebbero essere coperti da vincolo. Questi atti, di tutti questi verbali che sono usciti sui giornali, chiaramente sono in mano ai nostri avvocati che se ne stanno occupando, però ci tengo a precisare che nessuno di questi atti è stato ancora vagliato da un giudice, per cui i processi e i giudizi si fanno nei tribunali e al momento non possiamo aggiungere nulla di più”