Clamoroso Pogba, alla Juve costa 200mila euro al minuto!

Oggi Pogba è un uomo disperato, rischia di scomparire un po’ alla volta anche dal cuore dei tifosi. Ma ad essere cambiato è soprattutto lui come racconta Repubblica.

Pogba crisi Juve

Ieri mattina aveva il viso eroso dalla tensione e dall’ansia. Mentre entrava in auto, ai tifosi che gli chiedevano una foto ha risposto con lo sguardo basso e la voce flebile: «Non ho la testa». L’ultima partita giocata dal primo minuto risale al 19 aprile dello scorso anno, quando vestiva la maglia dello United: dieci minuti, poi l’infortunio al polpaccio. Da quella sera il Polpo è riuscito a collezionare solo 35’ in tre sfide, tra Premier League e Serie A: ai bianconeri ogni minuto passato in campo è costato finora 199.619 euro, 3,49 milioni a partita.