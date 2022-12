Cremonese-Juventus, le prime indicazioni di formazione

Mancano otto giorni alla trasferta di Cremona, lì dove ripartirà il campionato della Juventus: troppo tempo per avere certezze su chi avrà la titolarità in attacco, però qualche percentuale si può cominciare a dare. Ne parla Tuttosport.

Cremonese-Juventus, indicazioni di formazione

Salgono le quotazioni di Chiesa, ma è probabile che possa cominciare dalla panchina così come Angel Di Maria che tornerà solo a fine settimana dopo il trionfo in Qatar. Con Vlahovic punto interrogativo, il punto fisso in attacco è diventato Moise Kean.