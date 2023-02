De Sciglio, Kean e Paredes fischiati? Danilo risponde ai tifosi

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla di De Sciglio, Kean e Paredes fischiati dai tifosi.

Intervista Danilo

Domenica ha difeso De Sciglio, Kean e Paredes dai fischi. Cosa ne pensa?

«Che è giusto. Siamo una squadra e in questo momento bisogna essere tutti uniti con i tifosi che ci danno forza. Chi fischia De Sciglio o uno qualsiasi fischia tutta la squadra. Ai tifosi dico di guardare come ci siamo compattati come squadra e abbiamo bisogno di tutti, anche di loro!».