Quando ha dovuto lasciare la Juventus, Paulo Dybala non è riuscito a trattenere tutta la sua genuina emotività: i tifosi in piedi, lui in lacrime come racconta Tuttosport.

Dybala tradito due volte, ecco cosa è successo

Quando il rapporto è così intenso che la frattura, se si crea, diventa devastante e difficile da rimarginare. Dybala e la Juventus non potrebbero essere più distanti di così. Eppure domani si ritroveranno di fronte, da avversari, come una coppia il cui matrimonio è scoppiato. La Juventus lo aveva abbandonato, da lì a poco anche l’Inter di Beppe Marotta, lo avrebbe lasciato lì, preferendo puntare su Lukaku.