Futuro Rabiot, ammissione di Allegri sul francese

Alla vigilia della gara di campionato con l’Inter, Massimiliano Allegri ha parlato di Adrien Rabiot a Dazn. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.

Intervista Allegri Rabiot

Rabiot è la miglior mezz’ala del campionato? Quanto sarà fondamentale trattenerlo?

“E’ un giocatore bravo, è maturato e cresciuto molto. Crede di più nelle sue qualità in fase offensiva che fino a ora aveva tenuto nascoste. Che sia la miglior mezz’ala non lo so, sta facendo molto bene. Mancano ancora due mesi, ho fiducia in lui”.