I minuti sono zero e i milioni di ingaggio sempre 10, bonus inclusi. Anche questo non perdonano più i tifosi bianconeri a Pogba, gli stessi tifosi che avevano accolto il suo ritorno alla base come il colpo dell’estate. Ne parla il Corriere dello Sport.

I tifosi Juve non perdonano più una cosa a Pogba

Il francese continua ad allenarsi in palestra e a lavorare per il rientro, per ora della sua stagione rimangono gli spot promozionali e le apparizioni in tribuna allo Stadium, rimangono soprattutto le polemiche e le critiche, come la controversa gestione dell’infortunio con la decisione di tentare la terapia conservativa prima dell’inevitabile intervento chirurgico e le continue ricadute.