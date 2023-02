Trecento giorni senza Paul Pogba. Anzi, oggi sono già trecentouno. E nei prossimi giorni questo contatore continuerà a girare, ormai l’unico obiettivo del centrocampista francese è quello di stopparlo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Caso Pogba, raggiunto un traguardo clamoroso

Sono trascorsi ben trecento giorni, infatti, dall’ultima partita ufficiale di Pogba disputata il 19 aprile 2022: la maglia era ancora quella del Manchester United. Oggi sono 218 giorni dall’annuncio del suo ritorno alla Juve, 205 giorni dal momento in cui la sua stagione ha preso una piega impronosticabile anche per il più scettico con quella lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata in allenamento negli Stati Uniti.