Iling-Junior rende felice la Juve, ecco perchè

Giovane e perlopiù italiana, con tanti ragazzi formati in casa. È la Juventus che oggi (ore 19 italiane, diretta tv su Sky e Dazn) sfida l’Arsenal nel primo test dopo la pausa per il Mondiale. Torna a disposizione l’inglese Samuel Iling-Junior.

Juve, torna a disposizione Iling-Junior

A proposito di ritorni, sarà speciale quello di Samuel Iling-Junior in Inghilterra. Dopo gli exploit con Benfica e Lecce (un assist in ognuna delle due gare), la stellina inglese si è dovuto fermare ai box per un brutto trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra rimediato dopo un’entrataccia di Di Francesco al Via del Mare. Oggi torna in campo, probabilmente dall’inizio sulla fascia sinistra.