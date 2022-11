Agente Vlahovic: “Ha avuto un infortunio spiacevole”

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it del momento vissuto dal centravanti della Juventus.

Intervista agente Vlahovic

“È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l’infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile. a Juventus è la Juventus uno dei più grandi club del mondo. Sembrava l’opzione migliore fin dall’inizio e penso ancora sia così. Non importa quanti gol segna, anche se lui pensa di poterne fare di più. È lì prima di tutto per aiutare la squadra a vincere e per dare il massimo”.