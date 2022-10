Sentite Baseggio: “Juve? Hanno avuto tanti problemi!”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Walter Baseggio, ex calciatore belga, sulla Juventus.

Intervista Baseggio Juve

“Non è facile per la Juve. Hanno fatto un mercato ottimo, e quando hai due-tre acquisti top che non giocano, non è facile. Con Di Maria non ha fortuna, torna e dopo due partite si fa male, Pogba che non è ancora tornato. Quando sei una squadra e prendi dei giocatori per far la differenza e non ci sono, ne risenti. Hanno avuto tanti problemi tattici soprattutto contro il Maccabi, una bruttissima partita. Tatticamente erano fuori dalla partita, poi col Torino hanno vinto un match molto importante. Devono tornare i giocatori che fanno la differenza, perché per il momento non ce l’hanno”